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المنطقة الاقتصادية توقع مذكرة تفاهم مع الصين لضخ 5 مليار ات دولار استثمارات

الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:49 م
المنطقة الاقتصادية توقع مذكرة تفاهم مع الصين لضخ 5 مليار ات دولار استثمارات الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اثناء توقيع المذكرة
كتبت هبة حسام
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وقع اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم بين حكومة تيانجين والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير المرحلة الثانية من منطقة تيدا الصناعية، والتي بموجبها سيتم البدء في تطوير مساحة 6 كم٢ لتأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جاء ذلك التوقيع على هامش منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي يعقد في بكين.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة قناة السويس، وزانج يوزهو عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني بتيانجين ممثلاً عن حكومة تيانجين.

ومن المنتظر توفير ما لا يقل عن 25 ألف فرصة عمل من خلال إطلاق 9 قطاعات صناعية بالمنطقة، يأتي توقع مذكرة التفاهم هذه في ضوء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد مصري رفيع المستوى بغرض تدعيم عوامل نجاح منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الفريق مميش إن توقيع اليوم جاء بمثابة تكملة لنجاح المنطقة الاقتصادية مع شركة تيدا الصينية في مسيرة التنمية داخل المنطقة الاقتصادية، وأضاف الفريق أن الشركة ستقوم على الفور بالبدء في جذب الشركات المستهدفة في مجالات الصناعات النسيجية والبتروكيماويات والصناعات البلاستيكة بإجمالي 5 مليارات دولار وهو ما سيضيف لمنطقة السخنة كثيرا وسيساهم في توفير فرص عمالة وزيادة الاستثمارات بها.


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