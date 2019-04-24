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المسمارى: عثرنا على حطام الطائرة الحربية التى اسقطناها الثلاثاء

الأربعاء، 24 أبريل 2019 07:00 ص
المسمارى: عثرنا على حطام الطائرة الحربية التى اسقطناها الثلاثاء المسمارى
كتب: أحمد علوى
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أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري،الثلاثاء، العثور على حطام الطائرة الحربية التي أسقطها فى صباح بواسطة المضادات الحربية بذريعة محاولتها استهداف قاعدة الجفرة الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة حربية من طراز "ميراج إف-1" تابعة لحكومة الوفاق الوطني بواسطة المضادات الأرضية لقاعدة الجفرة الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي.

 

 

 


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