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المالية: 100 مليار جنيه حصيلة مستهدفة من برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:31 ص
المالية: 100 مليار جنيه حصيلة مستهدفة من برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب هانى الحوتى
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كشف خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشئون سوق المال، عن استهداف الحكومة جمع حصيلة تقدر بمبلغ 100 مليار جنيه من برنامج الطروحات بالبورصة، والذى من المتوقع أن يرفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 450 مليار جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 23 شهرا بدءا من شهر يناير الماضى.
 
 
وأضاف عبد الرحمن، خلال كلمته بالمؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية متفهمة لأهمية البورصات فى عمليات التنمية، ولذا أطلقت برنامج الطروحات الذى يستهدف بشكل أساسى دعم السوق وزيادة حجم التداولات ومعدلات السيولة.
 
 
وأشار عبد الرحمن، إلى تعاون وزارة المالية مع البورصة لوضع نظام جديد لتداول أدوات الدين ذات العائد الثابت السيادية، مضيفا يجب  منح التراخيص للمؤسسات المالية غير المصرفية حتى تتمكن من تداول السندات السيادية بالبورصة، خاصة وأن عدد اللاعبين فى سوق السندات الأولى يقدر بـ16 بنك من أصل 30 بنكا.
 
 
وأوضح مساعد وزير المالية لشئون سوق المال، أنه يجب أن يزداد عدد اللاعبين بسوق تداول السندات، بجانب بدء تداولها بالبورصة، الأمر الذي سيعزز الشفافية، ومن ثم زيادة معدلات جذب السيولة للسوق.

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