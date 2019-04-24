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الكرملين: المحادثات السداسية الوسيلة الفعالة لنزع سلاح بيونجيانج النووى

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:00 م
الكرملين: المحادثات السداسية الوسيلة الفعالة لنزع سلاح بيونجيانج النووى الكرملين
رويترز
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قال الكرملين اليوم الأربعاء  إن المحادثات السداسية، المتوقفة حاليا، كانت الوسيلة الفعالة الوحيدة للتعامل مع نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية لكن كل الجهود الأخرى تستحق الدعم أيضا.

ووصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية اليوم لحضور قمة من المرجح أن يستخدمها للحصول على دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت تمر فيه محادثات بيونجيانج النووية مع واشنطن بحالة جمود.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "لا توجد آليات دولية فعالة حاليا".

وأضاف للصحفيين "لكن، من ناحية أخرى، تبذل دول أخرى جهودا. تستحق كل الجهود المساندة طالما أنها تهدف بالفعل إلى نزع السلاح النووي وحل مشكلة الكوريتين".

 


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كوريا الشمالية

السلاح النووي




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