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"القومى للطفولة" يطالب وزارة الشباب رفع الضرر عن 200 طفل تجمد نشاطهم الرياضى

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:16 م
"القومى للطفولة" يطالب وزارة الشباب رفع الضرر عن 200 طفل تجمد نشاطهم الرياضى الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة
كتب وليد عبد السلام
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خاطب المجلس القومى للطفولة والامومة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لسرعة التدخل، بعد تضرر 200 طفل وطفلة من ناديهم الرياضى بمدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة، حيث قام النادى بتجميد نشاط كرة اليد الأمر الذى يعرض مستقبل أبطال اللعبة من الأطفال لضرر بالغ

 

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، ان خط نجدة الطفل "16000" تلقى عددا من البلاغات من بعض أولياء الأمور ينشادون المجلس بالتدخل تجاه إدارة نادى شهير بمدينة بالسادس من أكتوبر، حيث اوضحوا ان النادى قام بإجراء تعسفى وهو تجميد نشاط كرة اليد مما آثر على حوالى 200 طفلة وطفل كانوا يمارسون هذه اللعبة وكانوا يشاركون فى مسابقات دولية، فضلا عن اشتراكهم فى مسابقات اتحاد كرة اليد، وقد ناشد الأعضاء من الاطفال وأولياء أمورهم بالتدخل لإنقاذ مستقبل أولادهم

 

وأشارت " العشماوي" إلى انه حرصا من المجلس على استمرارية هؤلاء الأطفال فى ممارسة الرياضة المفضلة لهم، ومن أجل بناء جيل قوى قام المجلس بمخاطبة وزير الشباب والرياضة للتدخل ولبحث هذا الأمر بما يحقق المصلحة لهؤلاء الأطفال، ورفع الضرر عنهم، حفاظا على مستقبلهم الرياضى.

 

وفى هذا الصدد أكدت "العشماوي" على حرص المجلس على رفع الضرر عن كافة الأطفال سواء كان هذا الضرر جسدى أو معنوي، مشيرة إلى أن خط نجدة الطفل"16000"، مستمر فى تلقى بلاغات الأطفال وأولياء الأمور وتقديم كافة سبل الدعم والمشورة على مدار الساعة.

 


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