الغربة صعبة.. 11.2% تراجعا فى تصاريح عمل المصريين بالخارج خلال 4 أعوام

كتبت- هبة حسام

شهدت أعداد تصاريح العمل للمصريين بالخارج سواء على مستوى التجديد أو صادرة لأول مرة، تراجعاً خلال الفترة من 2014-2017، بنسبة انخفاض بلغت 11.2%، وذلك بعد أن سجل عدد التصاريح مليون و316 ألف تصريح خلال عام 2014، متراجعاً إلى مليون و168 ألف تصريح فى 2017، بانخفاض 148 ألف تصريح.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن أحدث نشراته السنوية حول أعداد تصاريح عمل المصريين بالخارج لعام 2017، وصل إجمالى عدد تصاريح العمل فى عام 2015 نحو مليون و328 ألف تصريح، متراجعاً إلى مليون و252 ألف تصريح فى عام 2016، ثم إلى مليون و168 ألف تصريح خلال عام 2017.

وأوضحت البيانات الإحصائية، أن الدول العربية، بشكل عام، خلال الفترة المذكورة، تأتى فى المرتبة الأولى من حيث التصاريح الصادرة ‏للمصريين للعمل بها، إذ تستحوذ تلك الدول على ما يزيد عن 90% من إجمالى تصاريح العمل الصادرة للمصريين سنوياً، ومن أبرز تلك الدول، المملكة العربية السعودية، التى يتوجه إليها نحو 50% من جملة التصاريح الصادرة للمصريين للعمل فى الدول العربية.