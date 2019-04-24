الصين تعلن السيطرة على حمى الخنازير الأفريقية بعد إعدام مليون خنزير

بكين(أ ش أ)

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية السيطرة على تفشى حمى الخنازير الأفريقية فى البلاد.

وقال "وانج جيون شيون" المسئول بالوزارة –فى تصريح اليوم- إنه تم الإبلاغ عن 17 حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية فى الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع 74 حالة سجلت فى الربع الأخير من العام الماضي، فيما رفعت البلاد الحجر الصحى عن 23 منطقة على مستوى المقاطعة.

وأضاف أن الصين سجلت 129 حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية منذ تفشى المرض فى الأول من أغسطس عام 2018، ما أدى إلى إعدام 02ر1 مليون رأس من الخنازير.