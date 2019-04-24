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السجن المشدد 6 سنوات لربة منزل ضبط بحوزتها 280 لفافة هيروين بالظاهر

الأربعاء، 24 أبريل 2019 02:14 م
السجن المشدد 6 سنوات لربة منزل ضبط بحوزتها 280 لفافة هيروين بالظاهر مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب سليم على
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قضت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامها بالاتجار فى مخدر الهيروين بمنطقة الظاهر. 
 
 
وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، جوزيف إدوارد زكى، والمستشار شادى سيف ممثل النيابة، وأمانة سر محمد الجمل.
 
 
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 4235 لسنة 2017 جنايات قسم الظاهر، إن الادارة العامة لمباحث المخدرات، تلق بلاغا بنشاط المتهمة، ومن خلال التحريات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة "هاجر . س . ذ" ، 35 سنة ، ربة منزل، وبحوزتها حاوية بداخلها 280 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ نقدى وهاتف محمول، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرت باحرازها المواط المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل عملية الاتصال بعملائها والمبلغ النقدى حصيلة الاتجار. 
 
 
 

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