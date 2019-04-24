"الزراعة" تكثف برامجها التوعوية فى حقول أشجار المانجو لمقاومة العفن الهبابى

كتب عز النوبى

واصلت عدة لجان من وزارة الزراعة ، ممثلة فى الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والإدارة المركزية لمكافحة الآفات ، تكثيف برامجها التوعوية والتوصيات الفنية، وعمل أيام حقل ميدانية لرعاية جميع المساحات المنزرعة بالمحاصيل البستانية وخاصة أشجار "المانجو" والتوعية بمقاومة مرض العفن الهبابى.

قال المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، في تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن بناء على توجيهات الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تواصل اللجان تكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية للاطمئنان على حالتها.

وأضاف رئيس المحاصيل البستانية ، ، إنه كلف جميع الإدارات الزراعية التابعة لادارة البساتين بعقد أيام حقل ميدانية لرعاية بساتين المانجو والتوعية بمقاومة مرض العفن الهبابي بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وإعطاء التوصيات اللازمة من حيث الرعاية، منها مقاومة الحشائش وترشيد استهلاك مياه الري والتقليم الجيد لأشجار البساتين.