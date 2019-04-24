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الحكومة توافق على تخصيص مساحات أراضى مملوكة للدولة بقنا لصالح وزارة التموين

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:41 م
الحكومة توافق على تخصيص مساحات أراضى مملوكة للدولة بقنا لصالح وزارة التموين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، على النحو التالى؛ تخصيص مساحة 21.98 فدان تعادل 92336 م2 لاستخدامها فى إقامة صوامع قمح، وتخصيص مساحة 2.35 فدان تعادل 9894م2، لاستخدامها فى إقامة مستودع دقيق، فضلا عن تخصيص مساحة 0.57 فدان تعادل 2405.6م2، لاستخدامها فى إقامة مخازن للسلع الاستراتيجية.
 
 
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بشأن إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية سعيا نحو خلق جيل قادر على التميز والإبداع، وإسهاما فى تلبية متطلبات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بما يخدم الصالح العام تماشيا مع توجهات الدولة.
 
 
ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن تغيير مٌسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.
 
 

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