الحكومة توافق على الاتفاق بين مصر ومنظمة الفاو بشأن إطار البرنامج الوطنى

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إطار البرنامج الوطنى لجمهورية مصر العربية 2018/2022، والموقع بتاريخ 23/4/2018.

ويهدف الاتفاق إلى توجيه الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" بحيث تسمح هذه الشراكة بالجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة والمعايير العالمية وبين الخبرات الوطنية والإقليمية خلال فترة الشراكة الممتدة منذ عام 2018 وحتى عام 2022.

كما يهدف البرنامج الوطنى المصرى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الثانى المتعلق بـ "القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائى وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المٌستدامة.

ويتماشى إطار البرنامج الوطنى مع الخطة التنفيذية للتنمية الزراعية للفترة 2017-2022، والتى تعتبر المحرك الرئيسى لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المٌستدامة 2030، حيث يٌتوقع أن تشتمل هذه الخطة على ثلاثة مكونات هي؛ الإصلاحات المؤسسية، وإعادة النظر فى السياسات الزراعية، وبرامج التنمية والاستثمار.

ووفقًا للاتفاق ستقدم "فاو" الدعم للحكومة المصرية لتنفيذ إطار البرنامج الوطنى والقائم على الأولويات التالية؛ تحسين الإنتاجية الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائى للسلع الغذائية الاستراتيجية، والاستخدام المٌستدام للموارد الزراعية الطبيعية.