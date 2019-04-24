"البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية فى مختلف محافظات الجمهورية

كتب لؤى على

أطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة توعوية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، يشارك فيها وعاظ الأزهر الشريف من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تحت عنوان: "مصر أمانة.. حافظوا عليها"، حيث تستمر فعالياتها لمدة أسبوع، وينتشر من خلالها الوعاظ في قرى ومدن الجمهورية ويتصلون بالناس اتصالا مباشرًا في المساجد والنوادي ومراكز الشباب وقصور الثقافة.

والحملة تستهدف بيان مكانة مصر وقيمتها، وأهمية سيناء للدولة المصرية على مر التاريخ، وأهمية الدفاع عن الوطن وحمايته والزود عنه، خاصة في هذه المرحلة الحالية التي تحتاج منا جميعًا للاصطفاف خلف القيادة الحكيمة والقوات المسلحة وقوات الشرطة في حربها الشاملة ضد الإرهاب والتطرف لتجفيف منابعه والقضاء عليه وحماية المصريين من مخاطره.

كما أن الحملة تتناول مكانة مصر في القرآن الكريم، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بها وبأهلها، وواجب الدفاع عنها وحماية ترابها والتضحية بالنفس والمال لأجل صيانة كرامة الوطن والمواطنين.

وتستهدف الحملة أيضًا تحقيق عدة نتائج، منها توعية الناس بواجباتهم تجاه وطنهم وأهمية الحفاظ عليه، وبيان ضرورة التعايش المشترك وحثهم على العمل والإنتاج والنهوض بالمجتمع الذي يعيشون فيه، وتحذيرهم من مخاطر الأفكار المتطرفة، وبيان أهمية القيم الأخلاقية في حياتنا.