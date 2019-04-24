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الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:38 م
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الإنتربول: إنقاذ 216 شخصا بينهم 157 قاصرا من عصابات الإتجار بالبشر في بنين ونيجيريا

الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:26 م
الإنتربول: إنقاذ 216 شخصا بينهم 157 قاصرا من عصابات الإتجار بالبشر في بنين ونيجيريا
(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، أنه تم إنقاذ 216 شخصا بينهم 157 قاصرا من ضحايا عصابات الاتجار بالبشر، وذلك في مطلع أبريل الجاري خلال عملية في بنين ونيجيريا.
وقال الإنتربول، الذي يقع مقره في مدينة ليون الفرنسية، في بيان نقله راديو "أفريقيا 1" اليوم الاربعاء، إن العملية التي يطلق عليها "إيبيرفيه 2" وضعت ضوابط تستهدف بشكل خاص أسواق العاصة النيجيرية أبوجا، والعاصمة الاقتصادية لبنين كوتونو، وكذلك الموانئ والمطارات.
وأضاف البيان أن غالبية الضحايا من القصر، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما، أجبروا على العمل في الأسواق يوم كامل وحمل أثقال والطبخ، موضحا أنهم من بنين وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا وتوجو.
من جانبه، أكد الأمين العام للإنتربول يورجن شتوك، أن عملية "إيبريفيه 2" تسلط الضوء على أهمية التعاون عبر الحدود بين تطبيق القانون وجميع أصحاب المصلحة.
يذكر أنه في نوفمبر عام 2017، ساعدت عملية "إيبيرفيه" الأولى على إنقاذ 500 شخص من ضحايا الاتجار بالبشر، في العديد من دول غرب أفريقيا.
 

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الاتجار بالبشر

عصابات

الانتربول




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