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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم .. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم .. والعظمى بالقاهرة 29 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة؛ ليسود غدا الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، والوجه البحرى، والقاهرة، حار جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا.

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على مناطق من شمال البلاد، وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى 
القاهرة 15 29 
شبين الكوم 14 28 
طنطا 15 27 
دمنهور 14 27 
الإسكندرية 12 27 
بلطيم 14 25 
مطروح 12 24 
السلوم 15 27 
سيوة 19 32 
بورسعيد 17 22 
دمياط 16 23 
الزقازيق 14 27 
الإسماعيلية 12 28 
السويس 14 28 
العريش 12 23 
رفح 12 24 
رأس سدر 15 26 
نخل 07 27 
نويبع 17 30 
طابا 12 28 
كاترين 05 22 
الطور 16 25 
شرم الشيخ 20 29 
الغردقة 18 30 
مرسى علم 19 30 
الفيوم 12 31 
بنى سويف 12 31 
المنيا 14 34 
أسيوط 13 33 
سوهاج 12 33 
قنا 16 35 
الأقصر 15 36 
أسوان 17 37 
أبوسمبل 17 33 
الوادى الجديد 21 34 
شلاتين 21 31 
أبو رماد 20 30 
حلايب 20 26 
راس حدربة 19 27 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي: 


الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 27 40 
المدينة 21 35 
الرياض 14 27 
المنامة 23 27 
أبوظبى 22 29 
الدوحة 21 28 
الكويت 17 28 
دمشق 06 23 
بيروت 17 22 
عمان 10 23 
القدس 11 22 
غزة 16 24 
بغداد 13 26 
مسقط 25 30 
صنعاء 10 24 
الخرطوم 23 39 
طرابلس 20 30 
تونس 14 27 
الجزائر 10 16 
الرباط 10 16 
نواكشوط 19 32 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 


الصغرى العظمى 
أنقرة 06 17 
إسطنبول 10 19 
إسلام أباد 20 31 
نيودلهى 27 41 
جاكرتا 26 32 
بكين 09 20 
كوالامبور 25 35 
طوكيو 18 21 
أثينا 12 21 
روما 11 25 
باريس 10 18 
مدريد 09 18 
برلين 13 24 
لندن 10 17 
مونتريال 03 08 
موسكو 08 21 
نيويورك 12 18 
واشنطن 10 25 

 


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