الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم .. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة؛ ليسود غدا الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، والوجه البحرى، والقاهرة، حار جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على مناطق من شمال البلاد، وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 29

شبين الكوم 14 28

طنطا 15 27

دمنهور 14 27

الإسكندرية 12 27

بلطيم 14 25

مطروح 12 24

السلوم 15 27

سيوة 19 32

بورسعيد 17 22

دمياط 16 23

الزقازيق 14 27

الإسماعيلية 12 28

السويس 14 28

العريش 12 23

رفح 12 24

رأس سدر 15 26

نخل 07 27

نويبع 17 30

طابا 12 28

كاترين 05 22

الطور 16 25

شرم الشيخ 20 29

الغردقة 18 30

مرسى علم 19 30

الفيوم 12 31

بنى سويف 12 31

المنيا 14 34

أسيوط 13 33

سوهاج 12 33

قنا 16 35

الأقصر 15 36

أسوان 17 37

أبوسمبل 17 33

الوادى الجديد 21 34

شلاتين 21 31

أبو رماد 20 30

حلايب 20 26

راس حدربة 19 27





أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي:

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمىمكة المكرمة 27 40المدينة 21 35الرياض 14 27المنامة 23 27أبوظبى 22 29الدوحة 21 28الكويت 17 28دمشق 06 23بيروت 17 22عمان 10 23القدس 11 22غزة 16 24بغداد 13 26مسقط 25 30صنعاء 10 24الخرطوم 23 39طرابلس 20 30تونس 14 27الجزائر 10 16الرباط 10 16نواكشوط 19 32الصغرى العظمىأنقرة 06 17إسطنبول 10 19إسلام أباد 20 31نيودلهى 27 41جاكرتا 26 32بكين 09 20كوالامبور 25 35طوكيو 18 21أثينا 12 21روما 11 25باريس 10 18مدريد 09 18برلين 13 24لندن 10 17مونتريال 03 08موسكو 08 21نيويورك 12 18واشنطن 10 25