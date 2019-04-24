استعجال التحريات فى واقعة عقر كلب لـ"سائق توك توك" بعين شمس

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى تحريات المباحث فى واقعة عقر كلب لسائق توك توك إثناء مشاجرة مع عامل جراج.

وتبين من التحقيقات تدخل الكلب التابع لعامل الجراج، وهجم على سائق التوك توك وعقره من مناطق حساسة فأحدث به إصابات بالغة.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا بنشوب مشاجرة بين سائق توك توك وعامل بجراج، وتبين أنه أثناء معاتبة الأول للثانى حول سرقة بعض المتعلقات من داخل المركبة الخاصة به، نشبت بينهما مشاداة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فهجم الكلب الخاص بالجراج على السائق، وعقره من منطقة حساسة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الكلب، وتباشر النيابة التحقيق.