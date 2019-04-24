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اتحاد عمال مصر: احتفالية عيد العمال 30 أبريل بالإسكندرية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:00 ص
اتحاد عمال مصر: احتفالية عيد العمال 30 أبريل بالإسكندرية محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر
كتب محمود راغب
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كشف محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام من المقرر  اقامته يوم الثلاثاء المقبل 30 أبريل الجارى وسيكون فى الإسكندرية.
 
 
وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاحتفال بعيد العمال يتميز لكونه يأتي في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية هامة، لافتا إلى أن قيادات عمال مصر بحثت كافة الترتيبات الخاصة بالاحتفالية مع وزير القوى العاملة خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة .
 
 
يذكر أنه انتهى منذ قليل الاجتماع الذى عقده محمد سعفان وزير القوى العاملة، مع جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال وقيادات اتحاد عمال مصر ، وممثلى النقابات العامة بالاتحاد لمتابعة أخر الاستعدادات الخاصة باحتفال عيد العمال.
 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعا فى وقت سابق مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة بحضور رئيس اتحاد العمال وممثلى النقابات العامة لمتابعة الإستعدادات الجارية لاحتفال عيد العمال.
 
 
وكان اتحاد عمال مصر، أعلن أن الاحتفال بعيد العمال والمتوقع اقامته يوم 30 أبريل الجارى، سيشهد تكرم عدد من رواد العمل وقدامى النقابيين.
 
 

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