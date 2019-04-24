video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 24-4-2019 فى مصر

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:07 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 24-4-2019 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

لليوم الثالث على التوالى واصت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 24-4-2019 استقرارها، بالتزامن مع استمرار تأرجح سعر أوقية الذهب عالميا ما بين 1272 و 1275 دولار للأوقية، فى ظل تراجع الذهب العالمى لأدنى مستوى فى 5 أسابيع.

 

ويسجل سعر الذهب اليوم فى مصر 610 جنيهات لعيار 21 وهو العيار الأكثر طلبا فى سوق الصاغة بمصر، خاصة فى محافظات الوجه البحرى والقبلى، ويرتفع الطلب على عيار 18 فى القاهرة الكبرى .

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر :

عيار 21 سجل 610 جنيهات

عيار 18 سجل 523 جنيها

عيار 24 سجل 697.25 جنيه

الجنيه الذهب سجل 4880 جنيها

أوقية الذهب : 1275 دولارا.

 

وساهم تراجع الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، فى تراجع سعر الذهب خلال الأيام الماضية، الأمر الذى جعل الذهب يسجل أدنى مستوى له فى 2019.

 

سعر الذهب فى مصر، ضمن الخدمات المقدمة من اليوم السابع، مصحوبة بتحليل لوضع سوق الصاغة فى مصر، وكذلك التأثيرات العالمية على المعدن النفيس وانعكاس ذلك على السوق المصري.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الذهب اليوم الخميس 11-4-2019 فى مصر

سعر الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

الذهب فى مصر

اخبار الاقتصاد

سوق الصاغة

جرام الذهب




لا تفوتك
خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة