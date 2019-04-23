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75% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة نشر الشائعات المحرضة ضد الدولة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:15 ص
75% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة نشر الشائعات المحرضة ضد الدولة الاستطلاع
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فى استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تح عنوان هل تؤيد سن تشريع بتغليظ عقوبة نشر الشائعات المحرضة ضد الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة نشر الشائعات المحرضة ضد الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأيد 75% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة نشر الشائعات المحرضة ضد الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 21% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة نشر الشائعات المحرضة ضد الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
 
الاستطلاع

 


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