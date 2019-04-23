وفد مجلس النواب القبرصى فى زيارة لمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من مجلس النواب القبرصى، برئاسة السيد ديمتريوس سيلوريس رئيس المجلس، وبحضور السفير خاريس موريتيس؛ سفير قبرص لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار زيارة الوفد لعدد من الهيئات والمؤسسات المصرية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات.

وأهدى الدكتور مصطفى الفقي، ديمتريوس سيلوريس عدد من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، كما قام سيلوريس بتوقيع سجل كبار زوار المكتبة.

وضم الوفد، مجموعة من أعضاء مجلس النواب القبرصي، وأعضاء لجان الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة، ولجنة الشئون الخارجية.

وقام الوفد بجولة في قاعة الاطلاع الرئيسية، ومعرض "عالم المعرفة" الرقمي؛ حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، كما تقفدوا أرشيف الإنترنت، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار. واستمع الوفد إلى شرح حول المكتبة ومراكزها وأنشطتها الثقافية والعلمية.