وزير الكهرباء يجتمع بمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

كتبت رحمة رمضان

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء اجتماعاً للجلسة الثانية لعام 2019 لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعات الطاقات المتجددة، بحضور الدكتور محمد مصطفى الخياط – الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقيادات الهيئة.

وأوضح الدكتور الخياط أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تطور أداء هيئة الطاقة المتجددة وتتمثل الملامح الإيجابية لتطور عمل الهيئة فى زيادة القدرات المركبة إلى 1235 ميجاوات مع بداية عام 2019 مقارنة بالقدرات المركبة حتى عام 2016 وقدرها 890 ميجاوات وذلك بزيادة قدرها 38%، بالإضافة إلى زيادة الطاقة المنتجة إلى حوالى 3600 جيجاوات / ساعة حتى منتصف عام 2019 مقارنة بالطاقة المنتجة عام 2016 والبالغة حوالى 2000 جيجاوات / ساعة بزيادة قدرها حوالى 80 % على الرغم من ارتفاع القدرات بنسبة 38% خلال نفس الفترة فقط.

وأضاف الخياط أنه من المنتظر إضافة نحو 1700 ميجاوات من القدرات الجديدة في النصف الثاني من هذا العام ، تتمثل فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية قدرة 1465 ميجاوات، ومشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، بالإضافة إلى 26 ميجاوات من الخلايا الشمسية في كوم امبو، وهى ضمن المشروعات التى يشارك فيها القطاع الخاص.

وتأتى هذه المشروعات ضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

كما ستساهم فى زيادة المصادر المتجددة الي حوالي 6000 ميجاوات متضمنة الطاقة المائية بنهاية هذا العام ، هذا بالإضافة إلى مشروعات أخرى يجري تطويرها، بقدرات إجمالية اكثر من 2000 ميجاوات.

وأشار الخياط إلى زيادة إيرادات الهيئة المحققة بزيادة قدرها 65% عن العام الماضى ويرجع ذلك إلى استراتيجية الهيئة لتحسين العوائد المالية على الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجهها من خلال رفع المستويات الإنتاجية، ووضع خطة للإصلاح وتشغيل التوربينات المتوقفة، بالإضافة إلى برامج صيانة إصلاح بعض قطع الغيار بورش الهيئة مثل الكروت الإلكترونية وصناديق التروس، مما ساهم فى خفض التكلفة ورفع معدلات إنتاجية التوربينات مع تهيئة مناخ عمل جاذب للعاملين من خلال تطوير لوائح شئون العاملين والرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، الأمر الذى مكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها وسداد مستحقاتها تجاه البنوك والجهات الأخرى حيث نجحت الهيئة خلال العام المالى الحالى 2018/2019 فى سداد حوالى 1,6 مليار جنيه.

وفى نهاية الإجتماع أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية خفض التكلفة، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه.​