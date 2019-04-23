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وزير الخارجية التونسي يبحث مع سفيري فرنسا بتونس وليبيا تطورات الأزمة الليبية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:03 ص
وزير الخارجية التونسي يبحث مع سفيري فرنسا بتونس وليبيا تطورات الأزمة الليبية خميس الجهيناوي
تونس (أ ش أ)
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 بحث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع السفير الفرنسي بتونس أوليفيي بوافر دارفور ، وسفيرة فرنسا بطرابلس بياتريس لوفرابر دي هيلين ، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

 

وأكد وزير الخارجية التونسي ، حرص تونس على التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، منبها إلى مخاطر توسع نطاق الصراع الدائر حاليا خاصة في محيط العاصمة طرابلس واستدامته، مما يشكل خطرا حقيقيا على أمن ليبيا ودول الجوار الليبي، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا عموما.

 

وشدد على أنه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة الليبية بالاعتماد على الوسائل العسكرية، داعيا مختلف الأطراف الليبية إلى تقديم تنازلات متبادلة لتجنيب بلادهم مزيد من الانزلاق نحو الفوضى والدمار.

 

 


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