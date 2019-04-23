وزير التموين : طرح الخضراوات الفاكهة بأسعار مخفضة بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتورعلى المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، عن طرح منتجات الخضرات والفاكهة بأسعار مخفضة بمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان " ، بالإضافة لطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنية ، وكذلك الدواجن بسعر 37 جنيه ، واللحوم البلدية الطازجة 110 جنيه ، بالإضافة الى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات رمضان أول بأول للمعرض الرئيسى بالقاهرة وكذلك فى مختلف فروع المعرض بالمحافظات

وقال المصيلحى ، إن حرص الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء على افتتاح " معرض سوبر ماركت أهلا رمضان " يؤكد مدى الحرص على المستهلك ، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، يولى المواطن أهمية كبيرة ، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة تقوم بتوفير كافة المنتجات بأسعارمخفضة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية .

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يُرافقه الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى، وزيرالتنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة، وبحضور اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ،و الدكتورأحمد أبو اليزيد ، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر ،وأحمد الوكيل ، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.