وزير التعليم يعلن النتائج الأولية لاستطلاع رأى طلاب الأول الثانوى فى المنظومة

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن استطلاع رأى طلاب الصف الأول الثانوى فى المنظومة الجديدة، وقد استجاب له 75499 طالب وطالبة.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: من باب الشفافية والمشاركة فى رحلة التطوير فقد رأيت أن أشارككم بعض النتائج الأولية كما هو موضح فى الرسوم المرفقة.

وتابع وزير التربية والتعليم : تعمل الوزارة على معالجة كافة المشاكل التى عبر عنها الطلاب أو تم رصدها خلال العام.