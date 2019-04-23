وزير البترول: انتهاء مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بداية 2020.. صور

كتبت مروة الغول

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن معمل التكرير بأسيوط سيضيف الوحدات الجديدة لإنتاج البنزين عالى الأوكتين سيعمل على تغطية كافة الإمدادات البترولية لمحافظات الصعيد والمنيا وبنى سويف، لافتا إلى أنه سيوفر بنزين 90 و95 و80.

وأضاف الملا، خلال تفقده للأعمال الخاصة بإنشاء الوحدات الخاصة بالبنزين عالى الأوكتين، أن جزء كبير من تلك المكونات مكونات محلية للشركات الوطنية، لافتا إلى أنه تم إنجاز 43% من المشروع والمخطط إكماله فى الربع الأول من العام القادم، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع 450 مليون دولار بكافى المراحل الخاصة به

ويقوم اليوم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة فى مجموعة من شركات البترول بأسيوط، ومنها شركة أسيوط لتكرير البترول، وأبدى الوزير خلال تفقده معرض بتروتريد، تأكيده على أهمية تلك المنتجات، والاهتمام بستويقها باعتبارها منتج محلى.