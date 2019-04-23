وزيرة الصحة: القوافل الطبية قدمت الخدمة بالمجان لـ 62 ألف مواطن بالمحافظات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ62 ألف و724 مواطناً من خلال 42 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوم10 وحتى 20 من الشهر الحالى.

يأتى هذا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي: دمياط، وبني سويف، والقاهرة، والمنوفية، والوادي الجديد، ومطروح، والإسكندرية، والجيزة، والشرقية، وجنوب سيناء، وسوهاج، والقليوبية، والفيوم، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، والبحيرة، والمنيا، وبورسعيد، والدقهلية، وأسوان، والسويس، والإسماعيلية.

وأضاف "مجاهد" أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 401 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 9 آلاف و502 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 12 ألف و875 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 1133 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف لتقديم الخدمة الطبية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكنهم دون مشقة وعناء، حيث تم الكشف الطبي على 1109 مواطنين بمحافظة أسوان، و4 آلاف و674 مواطناً بمحافظة أسيوط، و6 آلاف و118 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و929 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و3 آلاف و106 مواطنين بمحافظة البحيرة، و4 آلاف و942 مواطناً بمحافظة الجيزة، و3 آلاف و281 مواطناً بمحافظة الدقهلية، و767 مواطناً بمحافظة السويس، و4 آلاف و55 مواطناً بمحافظة الشرقية، و1479 مواطناً بمحافظة الفيوم، و4 آلاف و110 مواطنين بمحافظة القاهرة، و1984 مواطناً بمحافظة القليوبية، و4 آلاف و573 مواطناً بمحافظة المنوفية، و1989 مواطناً بمحافظة المنيا، و1972 مواطناً بمحافظة الوادي الجديد، و3 آلاف و545 مواطناً بمحافظة بني سويف، و1118 مواطناً بمحافظة بورسعيد، و520 مواطناً بمحافظة جنوب سيناء، و5 آلاف و93 مواطناً بمحافظة دمياط،و1106 مواطنين بمحافظة سوهاج، و1797 مواطناً بمحافظة قنا، و2176 مواطناً بمحافظة كفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 2281 مواطناً بمحافظة مطروح.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن إطلاق 25 قافلة طبية مجانية حتى آخر شهر أبريل الجاري بـ18 محافظة هي: الوادي الجديد، والدقهلية، والجيزة، وأسوان، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وقنا، ومطروح، والغربية، ودمياط، والمنوفية، والإسكندرية، والشرقية، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، وبني سويف، وتأتي هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضح " مجاهد" أن مدة عمل القافلة تستمر ليومين، مشيراً إلى أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين أمس في منطقتي الأربعين3 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والبسيمية مركز المنصورة محافظة الدقهلية، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية مجانية أخرى بمناطق عرب القميعي مركز الصف محافظة الجيزة، وبلانة مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وقرية الرضوان مركز جنوب بورسعيد، وزرزارة مركز الغردقة محافظة البحر الأحمر، ووادي أبوجعدة مركز رأس سدر محافظة جنوب سيناء، وخطارة مركز نقادة محافظة قنا، وكتامة مركز بسيون محافظة الغربية، وذلك في يومي 23 و24 أبريل الجاري.

لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ 5 قوافل طبية يومي 24 و25 أبريل الحالي بمناطق البستان محافظة دمياط، والأخماس مركز السادات محافظة المنوفية، ومشندت والجارة مركز سيوة محافظة مطروح، وحدة الوادي الجديد مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وعدن مركز باريس محافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين في منطقتي منشأة رضوان مركز أبوكبير محافظة الشرقية، وجمعية إدفو مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وذلك في يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء الصادق المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة أنه سيتم تنفيذ قافلة طبية مجانية في يومي 26 و27 من شهر أبريل الجاري بمنطقة وادي الجوفة والمرير مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى في مناطق الخمسين مركز إطسا محافظة الفيوم، ووحدة المنتزه الريفية مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، ومساكن الكمين بغارب مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، وقرشندة مركز طوخ محافظة القليوبية، والمجد 55 مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والعلالمة محافظة بني سويف، وذلك في يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

وأخيراً سيتم إطلاق قافلتين طبيتين مجانيتين في يومي 29 و30 من شهر أبريل الجاري بمنطقتي الضهرية مركز شربين محافظة الدقهلية، و فلسطين مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد.