هيئة جودة التعليم تحصل على أول اعتراف دولى من المجلس العالمى

كتب محمود طه حسين

أكدت الدكتورة يوهانسن عيد ، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن المجلس العالمى لاعتماد التعليم الطبى أعلن اليوم الاعتراف بهيئة جودة التعليم والاعتماد فى مصر ولمدة 10 سنوات حتى 2029 وبذلك يعتبر هذا الحدث هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربى وافريقيا حيث اخذت هيئة جودة التعليم والاعتماد بمصر المبادرة للتقدم للاتحاد العالمى للاعتراف بها والذى بد أ زيارته للهيئة يوم 29 من اكتوبر 2018.

وأضافت الدكتورة يوهانسن عيد، أن هذا الحدث سوف يحقق نقلة نوعية فى خريجى كليات الطب المصرية المعتمدة من الهيئة حيث تقدمت الهيئة للاعتراف بها من الاتحاد الدولى للتعليم الطبى بناء على القرار الذى أصدره الاتحاد العالمى للتعليم الطبى العام الماضى بعدم الاعتراف بأى خريج من مؤسسات التعليم الطبية "كليات الطب" على مستوى العالم بحلول عام 2023 ما لم تكن هذه المؤسسات معتمدة من هيئة الجودة ببلدها وان تكون هيئة الجودة والاعتماد هى نفسها معترف بها من الاتحاد العالمى للتعليم الطبي

وأكدت الدكتورة يوهانسن عيد، أن هذه الخطوة ستضع مصر فى على خريطة التعليم دوليا وتعيد النظر فى مخرجات التعليم المصرى على المستوى الدولى وسيفتح آفاقا كبيره لخريجى كليات الطب على المستوى الدولي

والجدير بالذكر أن وفد المجلس العالمى لاعتماد التعليم الطبى قد قام بزيارة الهيئة فى 29 من اكتوبر 2018 وتفقد كافة إدارات الهيئة وطبيعة عملها ومتابعة سير العمل، مراجعة التقارير وطبيعة عمل كل إدارة للتأكد من التزام الهيئة بالمعايير العالمية فى أداء عملها، وشارك الوفد فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة لمتابعة إجراءات المجلس لإصدار قرارات الاعتماد او عدم الاعتماد، وحضر وفد من المجلس العالمى لاعتماد التعليم الطبى متابعة عملية قيام الهيئة بتجديد اعتماد كلية الطب بجامعة عين شمس ومرافقة فريق الزيارة التابع للهيئة لمدة 3 أيام قام خلالها فريق الاتحاد العالمى بمتابعة إجراءات الاعتماد ومتابعة إجراءات الزيارة وعمل فريق المراجعة وكتابة التقارير للتأكد من اتباع الهيئة لكافة المعايير والإجراءات الدولية فى عملية الاعتماد.