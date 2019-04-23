نائب وزير التعليم يفتتح معرض منتجات المدارس الصناعية ضمن مبادرة "معًا ننتج"

كتب محمود طه حسين

افتتح اليوم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني معرض منتجات التعليم الفني الصناعى للعام الدراسى 2018/2019 فى الفترة من 23 إلى 24 أبريل 2019 بديوان عام الوزارة، فى إطار مبادرة " معًا ننتج " برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبحضور الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، والمهندسة انتصار على مدير عام التعليم الصناعى، وحمدى سيف الموجه العام المركزى للتعليم الفني، ولفيف من قيادات التعليم الفني بالوزارة.

وتفقد الدكتور مجاهد المعرض الذى تضمن غرف نوم كاملة وغرف أطفال بأشكال مختلفة وأثاث منزلى ومكاتب ومشغولات جلدية، ومنتجات من الخزف والسيراميك.

وأثنى مجاهد على جميع المعروضات، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بمنتجات الطلاب، والعمل على إثقال المواهب المختلفة من أجل النهوض بها بما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال من خلال مشروع رأس المال الدائم.

وحث مجاهد الطلاب المشاركين في المعرض على الاستمرار في تلك الأعمال، مؤكدًا على تبنى الدولة وتشجيعها للمشروعات الصغيرة، وتبنى أفكار الطلاب، والعمل على تطوير التعليم الفني لما له من دور فعال في توفير الأيدى العاملة التي يتطلبها سوق العمل، وباعتبار التعليم الفني قاطرة التنمية من أجل تحقيق أهداف التقدم.

من جانبها، قالت انتصار على: إن المعرض يقام في إطار مبادرة "معًا ننتج "من خلال مشروع رأس المال الدائم، وتدعم المبادرة المدارس الصناعية التي تمتلك إمكانيات مادية من معدات وماكينات مجهزة للإنتاج، وكذا الكوادر البشرية التي لديها الرغبة والحماس من الفنيين بما يعود بالنفع ورفع مستوى الدخل للمعلمين والطلاب.

وأوضحت انتصار أن المعدات والماكينات تحتاج إلى خامات ومستلزمات للتشغيل والإنتاج، ونقص هذه المستلزمات يقلل الفرص الإنتاجية بشكل مستمر، ويؤدى إلى اقتصار تشغيل مشروع رأس المال في المدارس على ما يتم إسناده من خلال المديريات التعليمية والإدارات في تصنيع (المقاعد وأثاث الفصول وزي المدارس الثانوية و المدارس الخاصة)، لذا تقدمت الإدارة العامة للتعليم الصناعي بهذه المبادرة والتي تقوم على فكرة إعطاء المدارس المنتجة سلفة بمبلغ من المال من احتياطى المشروع وذلك لمدة عامين تقوم خلالهما بالإنتاج والعرض والبيع للجمهور.

وأضافت أن المدارس المشاركة هي: مدرسة الشهيد يحيي البحيري الصناعية بإدارة أبشواي بمحافظة الفيوم تخصص الصناعات الخشبية، ومدرسة البيضا الصناعية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة قسم النجارة والأثاث للصناعات الخشبية، ومدرسة ميت غمر المعمارية إدارة ميت غمر بمحافظة الدقهلية قسم الخزف والسيراميك، وكذا مدرستى رشدي الصناعية قسم الزخرفة والسيراميك، والورديان الثانوية الصناعية بنات تخصص الجلود بمحافظة الإسكندرية.