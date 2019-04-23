نائب مدير مباحث الجيزة يتفقد الحالة الأمنية بمقر اللجنة العامة

كتب بهجت أبو ضيف - محمد أبو عوض

تفقد اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة منذ قليل، الحالة الأمنية بمقر اللجنة العامة للاستفتاء على التعديلات الدستورية المنعقدة بنادى طلعت حرب بميدان الكيت كات بالعجوزة، وبصحبته العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، والرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 108788 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.