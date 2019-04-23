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معيدة بحقوق الزقازيق تتهم عميد الكلية بالتعدى عليها.. والأخير ينفى الواقعة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:58 ص
معيدة بحقوق الزقازيق تتهم عميد الكلية بالتعدى عليها.. والأخير ينفى الواقعة جامعة الزقازيق - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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حررت معيدة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، محضر شرطة رقم 2355 لسنة 2019 إدارى قسم ثان، وشكوى أخرى لرئاسة الجامعة برقم وارد 325 أبريل 2019، ضد عميد الكلية تتهمه بالتعدى عليها بالقول والدفع على الأرض، بمدخل الكلية بسبب خلاف سابق .

وقالت الدكتورة شيماء فاضل، مدرس مساعد بكلية الحقوق، لـ"اليوم السابع"، إنه خلال تصادف دخولها الكلية ناحية المصعد، وكانت متقدمة فى الخطوات عن عميد الكلية لارتباطها بموعد، وعند الوصول للمصعد، تعدى عليا قولا: "إنتى إزاى يا بنت تمشى قدامى"، مضيفة: "تطورت المشادة بيننا وتم توجيه الإهانات لى، حتى إنه دفعنى على الأرض وذلك بحضور زملاء وطلاب" .

وأوضحت "شيماء" أنه جارى التحقيق بينهما بمعرفة مجلس تحقيق، بسبب واقعة تخص محضر غش لطالبة .

ومن جانبه نفى الدكتور محمد جمال عميد الكلية لـ"اليوم السابع"، الواقعة قائلا: "إن المعيدة تدعى الواقعة، مستغلة فترة تجديد العمادة، لتشويه صورتى"، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضدها .

 


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