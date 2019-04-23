مصر عملت الصح.. المصريون يحتفلون على تويتر بإنجازهم فى استفتاء الدستور

كتب محمد رضا

احتفل المصريون بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، وجاءت احتفالات المصريين بما أنجزوه خلال الاستحقاق الوطنى الهام الذى يساهم فى رسم خارطة مستقبل مصر ومشوار البناء والتنمية خلال المرحلة المقبلة.

وفى إطار الاحتفالات بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، دشن المصريون 3 هاشتاجات على تويتر هى "مصر عملت الصح" و"الوطنية للانتخابات" و"نتيجة الاستفتاء"، حيث تصدرت الهاشتاجات الثلاثة الترند فى مصر، ممتلئة بعبارات الأمل والتفاؤل فى المستقبل بعد إعلان الشعب كلمته النهائية بتأييد التعديلات الدستورية.





وقالت صبرين سمير "المصريين دايمًا بيعملوا الصح"، وغردت مريم أحمد "بكره أحلى"، كما شاركت روكا الشناوى، بقولها "الحمدلله وإن شاء الله الأيام الجاية تبقى أحسن"، كما قال أحمد "المصريين رجاله وعملو الصح"، أما أحمد أبو ممدوح، فقال "الحمدلله المصريين واعيين".

وأشاد حساب باسم " مصطفيات" بوعى المصريين فى مواجهة حملات التشويه الموجهة للتعديلات الدستورية، وقال "نسبة مشاركة محترمة تعكس وعى شعب مصر العظيم رغم حملات المقاطعة والتخاذل والسلبية والتشويه الممنهج"، فيما قالت صفاء "ألف مبروك لمصر ولا عزاء للخونة فى الخارج والداخل من الخرفان ومعتز زمارة وواكد الكومبارس وأبو النجا وطبعا طبعا المتعاطفين بس مش إخوان".

ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث شارك فى الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و593 ناخبًا بنسبة 44.33%، ووافق 23 مليون و416 ألف و741 صوتًا بنسبة 88.83%، فيما صوت بعدم الموافقة 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17%.





"الوطنية للانتخابات": الشعب المصرى سطر ملحمة كبيرة

وقال المستشار علاء فؤاد، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشعب المصرى سطر ملحمة كبيرة، حيث خرجت جموع الشعب فى كل أنحاء البلاد معبرة عن إرادتها الحرة فى أجواء ديمقراطية لتشارك فى عملية الاستفتاء.

وأضاف خلال مؤتمر الهيئة: لقد بذلت الهيئة الوطنية جهدًا كبيرًا، حيث واصلت اليل بالنهار من أجل إجراء الاستفتاء فى الوقت الذى حدده الدستور، وراعت المناسبات ودخول شهر رمضان، واتسمت العملية بشفافية وحيادية شهد لها كل العالم وكل من تابع العملية.





لاشين إبراهيم: الاستفتاء جرى فى مناخ ديمقراطى مفعم بالحرية

ومن جانبه، قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الاستفتاء جرى فى مناخ ديمقراطى مفعم بالحرية، وخرج بصورة تليق بمصر وتاريخها وأسمها، وإن مشاركة الشعب الجادة والإقبال الكثيف يعكس وعى المواطنين وفهمهم للديمقراطية وممارسة حقهم الدستورى، وهى أيضا رسالة تؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات.

وأضاف أن الشعب وقف خلف وطنه الذى ناداه فلبى ندائه، وأنه تم تقديم المساعدة للمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، وهو ما قام به رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة، وإن مشاركة المرأة المصرية تصدرت المشهد فى الاستفتاء، كما ظهر أيضا الشباب، ووجه الشكر لذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المصرية والشباب.





الوطنية للانتخابات: الشعب لم يسمع للشائعات التى رددها أعداء الوطن ضد الاستفتاء

وأوضح أن الهيئة الوطنية كانت على تواصل دائم خلال عملية الاستفتاء من خلال مؤتمراتها أو ردها على كافة الاستفسارات التى تتلقاها من الناخبين، كما ردت على كافة الشائعات التى حاول أعداء الوطن ترويجها لإثناء الشعب المصرى عن المشاركة وإفشال عملية الاستفتاء، لكن الشعب لم يسمع لتلك الشائعات وكان خروجه ومشاركته هو الرد الأقوى.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن إجراءات الفرز تمت على مرى ومسمع وسائل الإعلام والمنظمات التى تابعت العملية، كما تمت تحت إشراف قضائى كامل.





نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 ونسبة المشاركة

وأشار إلى أن جملة الناخبين المدعوين للاستفتاء 61 مليون و344 ألف و503 ناخبا، وعدد من شاركوا فى الاستفتاء 27 مليون و193 الف و593 ناخبا بنسبة 44.33%، وعدد الأصوات الصحيحة بلغ 26 مليون 362 الف 421 ناخب بنسبة 96.94%، وعدد الأصوات الباطلة بلغ 831 ألف و172 ناخب بنسبة 3.06%.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.