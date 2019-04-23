محافظ سوهاج يتابع عملية فرز الأصوات من غرفة العمليات الرئيسية

سوهاج – عمرو خلف

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، عملية فرز الأصوات باللجان المختلفة، بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للجهد المبذول من جميع الأجهزة المشاركة في تنظيم عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية، وخاصةً رجال القوات المسلحة والشرطة، والقضاة والمستشارين، لكي تظهر تلك العملية الدستورية بالشكل الحضاري الذي ظهرت به أمام العالم.

ووجه "الأنصاري" الشكر للشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي سوهاج خاصة، بمناسبة استكمال هذا الاستحقاق الدستوري الهام، ومشاركتهم بكثافة للتصويت بمختلف اللجان الإنتخابية، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن الشعب المصري يسعى من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.