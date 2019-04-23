video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يتابع عملية فرز الأصوات من غرفة العمليات الرئيسية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:08 ص
محافظ سوهاج يتابع عملية فرز الأصوات من غرفة العمليات الرئيسية محافظ سوهاج يتابع عملية فرز الأصوات
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، عملية فرز الأصوات باللجان المختلفة، بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة.
 
وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للجهد المبذول من جميع الأجهزة المشاركة في تنظيم عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية، وخاصةً رجال القوات المسلحة والشرطة، والقضاة والمستشارين، لكي تظهر تلك العملية الدستورية بالشكل الحضاري الذي ظهرت به أمام العالم.
 
ووجه "الأنصاري" الشكر للشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي سوهاج خاصة، بمناسبة استكمال هذا الاستحقاق الدستوري الهام، ومشاركتهم بكثافة للتصويت بمختلف اللجان الإنتخابية، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن الشعب المصري يسعى من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء.
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
 
وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ سوهاج يتفقد عددا من لجان الاستفتاء ويشيد بوعى المرأة السوهاجية

الفرز

فرز الاصوات

فرز اصوات الاستفتاء

نتيجة الاستفتاء

نتيجة استفتاء 2019

فرز الاستفتاء

التعديلات الدستورية

تعديلات الدستور 2019

تعديل الدستور




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة