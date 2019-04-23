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محافظ الدقهلية يشكر العاملين بالمحافظة على الملحمة الوطنية فى الاستفتاء

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:47 م
محافظ الدقهلية يشكر العاملين بالمحافظة على الملحمة الوطنية فى الاستفتاء اجتماع محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن المواطنين أبناء الدقهلية يستحقون الشكر على ما شاهده العالم منهم من إقبال على لجان التصويت على التعديلات الدستورية، وعلى المظهر المشرف الذى ظهروا به وعلى الالتزام فى خطواتهم أمام اللجان وداخلها .

جاء ذلك قبل بدأ اللقاء الأسبوعى للمواطنين بحضور وكلاء الوزارة والتنفيذيين.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين معهم ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات وكافة العاملين بالدقهلية للجهد المبذول منهم خلال أيام الاستفتاء الثلاثة، حيث واصلوا العمل ليلا ونهارا من أجل الخروج بهذه الملحمة الوطنية بالشكل المشرف للدقهلية كلها.

كما وجه شاروبيم شكره لرجال القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء الذين ساهموا فى تأمين المواطنين وحافظوا على أمن واستقرار المحافظة وقدموا كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية، وقال أن الدقهلية شهدت على مدى الثلاثة أيام الماضية عملا كبيرا من حقنا أن نفتخر به.


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