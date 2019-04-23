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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:26 م
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محافظ الدقهلية يرفض طلبا بتعديل المخطط التفصيلى لشارع بالمنصورة بعد اعتماده

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:00 م
محافظ الدقهلية يرفض طلبا بتعديل المخطط التفصيلى لشارع بالمنصورة بعد اعتماده اجتماع محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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رفض الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، طلبا تقدم به أحد المواطنين من سكان حى شرق المنصورة، بهدف تعديل عرض الشارع من ستة أمتار إلى ثمانية أمتار.

 

وقال شاروبيم، إنه يجب الالتزام بالمخطط التفصيلي بالمنطقة، خاصة بعد اعتماده ونشره بالجريدة الرسمية، ولا يمكن التلاعب في هذا المخطط، مشددا على ضرورة الالتزام بالمخططات التفصيلية المعتمدة لجميع مدن ومراكز الدقهلية وعدم تغييرها، متسائلا: كيف أوافق علي تعديل شارع وهناك من التزم بالبناء وفقا للمخطط المعتمد .

 

وطلب محافظ الدقهلية، من المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بقيام قارئي العدادات بالمرور علي الوحدات السكنية بانتظام، جاء ذلك نتيجة تضرر أحد المواطنين من سكان حي شرق المنصورة من عدم انتظام قراءة عداد المياه الخاص به، مما يؤدى إلي إدخاله في شريحة استهلاكية أعلى، وحساب مبالغ كبيرة يطر لدفعها حتي لا يتم قطع المياه عن مسكنه.

 

وقال شاروبيم، إن هذه مشكلة تواجه العديد من المواطنين، وتلقيت شكاوي عديدة بشأنها ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتظام في قراءة العدادات وحساب الاستهلاك الفعلي بدون تحميل المواطنين أية أعباء ماليه زائدة، جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقد اليوم بحضور وكلاء الوزارة بالمحافظة ومديري المديريات وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة.


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