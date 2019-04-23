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مجلس جامعة أسوان يكرم مدرس مساعد لفوزه بمسابقة وكالة ناسا الفضائية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:55 م
مجلس جامعة أسوان يكرم مدرس مساعد لفوزه بمسابقة وكالة ناسا الفضائية المهندس أيمن رجب أحمد حمد الله - المدرس المساعد
أسوان – عبد الله صلاح
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كرم مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب، المهندس أيمن رجب أحمد حمد الله، المدرس المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بأسوان، لفوزه بالمركز الثاني في المسابقة العالمية التي أعلنت عنها وكالة ناسا الفضائية مؤخرا حول "تدوير المخلفات في البيئات منعدمة الجاذبية" داخل سفن الفضاء.

جاء ذلك أثناء مجلس جامعة أسوان الذي عقد برئاسة الدكتور أحمد غلاب، وحضور نواب رئيس الجامعة ومستشاريه وعمداء الكليات وباقي أعضاء المجلس.

كما استمع أعضاء المجلس لشرح من لجنة الارتقاء بتصنيف جامعة أسوان برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز عرابي وكيل كلية الهندسة، إلي جهود اللجنة التي أثمرت عن إدراج الجامعة  ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وفقا لتصنيف التايمز من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووافق مجلس جامعة أسوان علي إنشاء مركز للاستشارات والخدمات البيطرية في مقر كلية الطب البيطري وذلك من أجل تقديم خدمات علاجية واستشارات متنوعة ودورات تدريبية للأطباء البيطريين بمحافظة أسوان.

كما وافق المجلس علي منح جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والنشر العلمي للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تمت الموافقة علي تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس، واستعراض مجلس جامعة أسوان القرار الوزاري بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا في كلية الحقوق وإضافة دبلوم مكافحة الفساد التي تمنحها الكلية.

كما استعرض المجلس أيضا الكتاب الوارد من أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والذي تقدم فيه بالشكر والتقدير لرئيس جامعة أسوان وأعضاء القافلة الطبية التي توجهت لدولة جيبوتي خلال الفترة من 23 : 28 مارس الماضى.

 

 

 


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