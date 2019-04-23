قطع المياه عن مدينة الزينية بالأقصر والقرى التابعة لها لضم خطوط جديدة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه سيتم قطع المياه اليوم الثلاثاء، من الساعه 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً عن مركز ومدينة الزينية والقرى التابعة لها "الزينية بحرى -الزينية قبلى -الصعايدة -طريق العشى -نجع الجالس - عبادى -الطينة -حسان -العوايدة -الحمدين -جودة"، وذلك لأعمال قطع وضم خط مياه الصعايدة المدامود - محمد عامر بقطر 16 بوصة وعليه سيتم إيقاف محطة الصعايدة المدمجة حتى إنتهاء أعمال ضم الخطوط .

وأهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدببر إحتياجاتهم من المياه لتفادى العجز بتلك الفترة، والإتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ .