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فيديو.. هكذا يبدو شارع الشيخ زايد فى دبى من خلال "طائرة بدون طيار"

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:36 م
فيديو.. هكذا يبدو شارع الشيخ زايد فى دبى من خلال "طائرة بدون طيار" شارع الشيخ زايد فى دبى
كتب محمد عبد العظيم
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يعد شارع الشيخ زايد فى دبى، من أشهر شوارع الإمارات حيث يربط بين أكثر من مدينة إماراتية، وظهر الشارع الشهير من خلال كاميرا محلقة بطائرة بدون طيار، وحركة السيارات فيه تشبه اللوحات الفنية، حيث حصد هذا الفيديو الكثير من الإعجاب على السوشيال ميديا.

 

شارع الشيخ زايد الأهم فى دولة الإمارات
شارع الشيخ زايد الأهم فى دولة الإمارات

ويعد شارع الشيخ زايد أطول وأهم الطرق في دولة الإمارات، حيث يبدأ من منطقة الرويس بإمارة أبوظبى مروراً بدبى والشارقة وعجمان وأم القيوين وحتى رأس الخيمة بطول إجمالى 558,4 كم ويمر عبر الكثير من المشاريع العملاقة والطرق المتفرعة.

 

 

ويعتمد على هذا الشارع الكثيرون من قاصدى الإمارات الشمالية القادمين من أبوظبي أو العكس، كما يستخدمه جميع من يقصد المناطق الحرة المنتشرة على جانبي هذا الشارع بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية الجديدة والمراكز التجارية الضخمة، وغيرها.

 

 

 


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