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فيديو.. مغارة "على بابا" بحوزة لصوص سرقوا فندق شهير بالدقى

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:05 م
فيديو.. مغارة "على بابا" بحوزة لصوص سرقوا فندق شهير بالدقى المتهمون
كتب محمود عبد الراضي
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ينشر "اليوم السابع" فيديو يرصد نجاح رجال أمن الجيزة فى كشف غموض واقعة سرقة أحد الفنادق بالجيزة وضبط الجناة فى أقل من 24 ساعة.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ به من مسئول حسابات بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، بدخول أربعة أشخاص مجهولين إلى الفندق وبحوزة إثنين منهم سلاح نارى وقيامهم بإيثاق المسئول عن كاميرات المراقبة وعامل آخر بالفندق وكسر الخزينة والإستيلاء منها على مبالغ مالية كبيرة ووحدة تخزين الكاميرات (DVR) من غرفة المراقبة.

 

 


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