فى اليوم العالمى للكتاب..كيف حاربت الدولة الأمية وخفضت نسبتها من 29.7 لـ25.8%

كتبت- هبة حسام

يُحتفل اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2019، باليوم العالمى للكتاب، والذى يتم الاحتفال به سنويا فى اليوم الثالث والعشرين من شهر أبريل، وذلك للترويج عن القراءة وتعزيز الجوانب الثقافية للكتاب، كما يعد هذا الاحتفال -والذى أقرته منظمة اليونسكو- فرصة لدراسة واستعراض الطرق المناسبة لنشر الثقافة والسماح للجميع بالوصول إليها.

ولكن، بالرغم من وجود تلك المناسبات التى يُحتفل بها سنوياً للتشجيع على القراءة والتأكيد على أهمية الكتاب، إلا أنه لا يزال هناك ملايين الأميين فى مصر، إذ يبلغ عددهم الآن وفقا لآخر إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى هذا الأمر نحو 18.4 مليون أمى، 57.8% منهم إناث، و42.2% ذكور.

مؤخراً، سلطت الدولة الضوء على محاربة الأمية، خاصة بعد وصول نسبتها إلى 29.7% من تعداد سكان مصر خلال عام 2006، وبالفعل نجحت الدولة فى خفضت النسبة إلى 25.8% الآن، وذلك عن طريق ما قامت به من جهود فى السنوات الأخيرة، تمثلت فى، زيادة أعداد فصول الأمية فى عدد كبير من المحافظات، اطلاق برامج تدريبية مثل مشروع دعم جهود محو الأمية للمجلس القومى للمرأة.

هذا بالإضافة إلى، اطلاق الخطة القومية لمحو الأمية التى وضعتها الدولة للقضاء نهائيا على الأمية بحد أقصى فى عام 2020، وعمل برامج تشجيعية لمن يساهم فى محو أمية أفراد كصرف مكافآت مالية لهم، وتفعيل عدد من بروتوكولات التعاون الموقعة بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس الأعلى للجامعات ومجموعة من منظمات المجتمع المدنى.