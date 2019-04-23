video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عمدة نيويورك السابق يتبرع بـ 5.5 مليون دولار لاتفاقية تغير المناخ

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:00 ص
عمدة نيويورك السابق يتبرع بـ 5.5 مليون دولار لاتفاقية تغير المناخ دونالد ترامب
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

 أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي، مايكل بلومبرج، أنه سيتبرع بمبلغ 5.5 مليون دولار أمريكي لأمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ للعام الثاني على التوالي لتعويضها عن الالتزام الذي أهملته الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب.

 

وقال عمدة مدينة نيويورك السابق بلومبرج - في بيان نقلته صحيفة "ذي هيل" الأمريكية ـ "إن الولايات المتحدة تعهدت بالوفاء بالأهداف الواردة في اتفاق باريس للمناخ ، فإذا كانت الحكومة الفيدرالية لن تفي بنصيبها من الاتفاق فإن الشعب الأمريكي يجب عليه ذلك".

 

وأضاف "بينما يعمل العُمد وحكامُ الولايات وقادة الأعمال والمواطنون في جميع أنحاء البلاد لضمان وفائنا بالأهداف المناخية، فإن مؤسستنا ستغطي مجددا الفارق في التمويل الفيدرالي المقدم للأمم المتحدة ، سويا سنبعث رسالة عالية وواضحة لبقية العالم : بغض النظر عما يحدث في واشنطن ، نحن نشارككم في هذا النضال".

 

ولفتت الصحيفة إلى أن بلومبرج تبرع العام الماضي بـ 4.5 مليون دولار أمريكي لأمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ، بعد أن أعلن ترامب في 2017 عن خططه للانسحاب من اتفاقية تغير المناخ الدولية ، مشيرة إلى أن واشنطن التزمت بدفع 15 مليون دولار خلال عامين للبرنامج الأممي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لكنها قدمت 2.5 مليون دولار فقط العام الماضي، ومن المتوقع أن تقدم مثلهم هذا العام.

 

ويأتي تبرع بلومبرج بعد تحذير عدد من التقارير العلمية الدولية، بينها عدة أبحاث من الأمم المتحدة، من الآثار التي لا يمكن عكسها مرة أخرى لتغير المناخ والنتائج الخطيرة التي تحملها الظاهرة على كوكب الأرض.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العربية: ترامب يقرر عدم تجديد إعفاءات عقوبات نفط إيران اعتبارا من مايو

ترامب: أوبك تستطيع زيادة الإنتاج بعد انتهاء إعفاءات إيران

ترامب عن عدم استدعاء مقربين له للتحقيقات: بسبب عدم وجود مؤامرة

الرئيس الأمريكى

دونالد ترامب

ترامب

واشنطن




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة