عمدة نيويورك السابق يتبرع بـ 5.5 مليون دولار لاتفاقية تغير المناخ

واشنطن (أ ش أ)

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي، مايكل بلومبرج، أنه سيتبرع بمبلغ 5.5 مليون دولار أمريكي لأمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ للعام الثاني على التوالي لتعويضها عن الالتزام الذي أهملته الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقال عمدة مدينة نيويورك السابق بلومبرج - في بيان نقلته صحيفة "ذي هيل" الأمريكية ـ "إن الولايات المتحدة تعهدت بالوفاء بالأهداف الواردة في اتفاق باريس للمناخ ، فإذا كانت الحكومة الفيدرالية لن تفي بنصيبها من الاتفاق فإن الشعب الأمريكي يجب عليه ذلك".

وأضاف "بينما يعمل العُمد وحكامُ الولايات وقادة الأعمال والمواطنون في جميع أنحاء البلاد لضمان وفائنا بالأهداف المناخية، فإن مؤسستنا ستغطي مجددا الفارق في التمويل الفيدرالي المقدم للأمم المتحدة ، سويا سنبعث رسالة عالية وواضحة لبقية العالم : بغض النظر عما يحدث في واشنطن ، نحن نشارككم في هذا النضال".

ولفتت الصحيفة إلى أن بلومبرج تبرع العام الماضي بـ 4.5 مليون دولار أمريكي لأمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ، بعد أن أعلن ترامب في 2017 عن خططه للانسحاب من اتفاقية تغير المناخ الدولية ، مشيرة إلى أن واشنطن التزمت بدفع 15 مليون دولار خلال عامين للبرنامج الأممي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لكنها قدمت 2.5 مليون دولار فقط العام الماضي، ومن المتوقع أن تقدم مثلهم هذا العام.

ويأتي تبرع بلومبرج بعد تحذير عدد من التقارير العلمية الدولية، بينها عدة أبحاث من الأمم المتحدة، من الآثار التي لا يمكن عكسها مرة أخرى لتغير المناخ والنتائج الخطيرة التي تحملها الظاهرة على كوكب الأرض.