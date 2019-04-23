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ضبط 5 قطع أسلحة نارية و35 قضية مخدرات فى حملات أمنية مكبرة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:38 ص
ضبط 5 قطع أسلحة نارية و35 قضية مخدرات فى حملات أمنية مكبرة حملة أمنية - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات.
 
ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية فى ضبط 5 قطع أسلحة نارية، 35 قضية مخدرات، 5 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 86 دراجة نارية مخالفة، 14076مخالفة مرورية،196 مخالفة مرافق، 15 قضية مصنفات، وتنفيذ 35997 حكما قضائيا متنوعا".
 
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 

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