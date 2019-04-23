ضبط 3 عناصر إجرامية فى مداهمات أمنية لمنطقة السحر والجمال

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وواصل قطاع الأمن العام إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة ( السحر والجمال ) مكانًا لترويج المواد المخدرة، استمرارًا للحملات المكثفة التى تشنها الأجهزة الأمنية، بمعرفة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط ( ثلاثة من العناصر الإجرامية )، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية.

وتم ضبط ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته ( 50 جراما لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة" )، وضبط ( أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته ( 15 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، وضبط (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهما ( 120 قرص مخدر، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة) بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.