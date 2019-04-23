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ضبط عاطل سرق نصف مليون جنيه من مكتب بالمنطقة الجمركية بميناء دمياط

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:08 م
ضبط عاطل سرق نصف مليون جنيه من مكتب بالمنطقة الجمركية بميناء دمياط المتهم
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تمكنت مباحث الموانى، بقيادة اللواء محمد عبد العزيز مدير إدارة مباحث الإدارة العامة للموانى، من كشف غموض جريمة السرقة، التى وقعت أول أمس بالمنطقة الجمركية بميناء دمياط .

وتمكنت مباحث الموانئ من القبض على السارق وبحوزته المبلغ المسروق وقيمته نصف مليون جنيه و3 كاميرات مراقبة للمكتب وهارد كومبيوتر للكاميرات.

وتبين أن المتهم يدعى (رجب. ح) 35 سنة، عاطل ومقيم بمحافظة الاسكندرية، حيث كان يعمل بأحد المكاتب الخاصة بالمنطقة الجمركية بميناء دمياط، وتم فصله من العمل بعد اتهامه بجريمة سرقه ومعاقبته بالحبس لمدة عام، وبعد خروجه من السجن حاول أن يستغل معلوماته السابقة عن هذا المكتب الذى كان يعمل به للسطو عليه وسرقته وتمكن بالفعل بعد انتهاء المكتب من فترة العمل وانصراف العاملين وتسلل ليلا واقتحم المكتب وقام بكسر الباب بآلة حادة وسرق المبلغ من خزينة المكتب، كما قام بسرقة 3 كاميرات مخصصة للمراقبة وهارد مخصص للكاميرات لاخفاء معالم السرقة .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مكون من اللواء صالح عبد النعيم رئيس مباحث الإدارة، والعميد أشرف لاشين والرائد محمد ربيع رئيس مباحث ميناء دمياط، حيث تم عمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات ورغم اختفاء السارق خارج محافظة دمياط إلا أن قوة الشرطة تمكنت من القبض عليه وبحوزته المبلغ المسروق والكاميرات والهارد .

وتم تحرير المحضر رقم 75 لسنة 2019 جنح مركز دمياط، وإحالة المتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تمهيدا لمحاكمته.

 


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