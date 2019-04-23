صور.. وزير الزراعة يفتتح معرضا لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه اللواء حمزة درويش نائبا عن وزير التنمية المحلية، معرض لبيع المنتجات الغذائية المختلفة، بشارع الوزارة والذى نفذه مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى.

وحضر الافتتاح الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتورة جيهان المنوفى رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد القرش المدير التنفيذى لمشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، وعدد من قيادات وزارتى الزراعة والتنمية المحلية.

ويعرض المعرض منتجات ذات جودة عالية أنتجها صغار المزارعين فى الريف المصرى وتم تصنيعها من خلال الجهات التابعة لوزارة الزراعة فى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية والإدارة المركزية للزراعات المحمية وقطاع الإنتاج، حيث يشارك فيه عارضين من صغار المزارعين من محافظات كفر الشيخ والبحيرة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

ويقدم المعرض المنتجات للمواطنين بأسعار تنافسية تساعد فى خفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وفى سياق متصل نظمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، معرضا للسلع المعمرة ومنتجات مراكز التدريب بهيئة الإصلاح الزراعى للعاملين بالوزارة والهيئة لتخفيف الأعباء على العاملين وأسرهم.