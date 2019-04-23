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صور.. هل البورصة المصرية مرآة للاقتصاد؟.. محمود محى الدين يجيب

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:54 ص
صور.. هل البورصة المصرية مرآة للاقتصاد؟.. محمود محى الدين يجيب الدكتور محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى
كتب هانى الحوتى تصوير أشرف فوزى
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قال الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، إنه لا يمكن أن تكون البورصة مرآة للاقتصاد فى ظل عدم وجود قطاعات ممثلة بها مثل القطاع الزراعى، كما لا يمكن أن تكون مرآة فى ظل وجود نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى، مضيفا :"لا يمكن أن تقول على أى بورصة غير ممثل بها قطاعات مختلفة وممثل بها فقط عدد محدود من الأوراق المالية أن تكون عاكسة، قد تكون مقعرة أو أى شيء آخر".

ووجه محى الدين، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية، صباح اليوم الثلاثاء، 4 رسائل لاتحاد البورصات العربية وهى أولا، الاتساق والتعاون فى القواعد بين البورصات العربية، ثانيا، تطوير قواعد الإفصاح، ثالثا، تعيين إدارة معنية بالاستدامة، رابعا إصدار أنواع عديدة من السندات مثل السندات خصراء، السندات اجتماعية، سندات الاستدامة.

المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (1)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (2)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (3)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (4)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (5)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (6)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (7)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (8)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (9)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (10)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (11)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (12)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (13)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (14)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (15)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (16)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (17)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (18)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (19)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (20)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (21)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (22)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (23)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (24)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (25)
 
المؤتمر السنوى العاشر للبورصات العربية (26)
 

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