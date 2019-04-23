صحيفة: استمرار نساء فنزويلا فى بيع شعرهن للحصول على الغذاء

كتبت فاطمة شوقى

تلجأ النساء فى فنزويلا إلى بيع شعرهن من أجل الحصول على الغذاء والدواء، وقالت صحيفة "النيوبو إيرالد" الأرجنتينية إن فاليرى دياز، امرأة فنزويلية اضطرت إلى بيع شعرها الذى رافقها منذ الطفولة من أجل 100 دولار لاستخدامها لمساعدة أسرتها وشراء هاتف محمول.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيع الشعر أصبح متكررا على نحو متزايد بين النساء من القطاعات الفقيرة فى فنزويلا، حيث أجبرتهن الأزمة الاقتصادية على التخلى عن جمالهن الشخصى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الوقت الحالى فى فنزويلا، البلد الذى يشتهر بملكات الجمال، تضطر النساء فيه لغسل شعرها بصابون غسل الأطباق والصحون، وذلك لأن سعر الشامبو اصبح أعلى بكثير من الحد الأدنى للراتب الشهرى الذى يعادل 4 دولارات.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتعمق الظروف المعيشية هذا العام لما يقرب من 30 مليون نسمة فى البلد النفطى، مع تضخم مفرط قدره 10 مليون%، وانكماش اقتصادى بنسبة 25%، وبالتالى تراكم 6 سنوات من الركود.

وفى العديد من أنحاء العالم، تعد صناعة التجميل نشاطا مربحا للغاية، ويمكنها أن تحقق مبيعات تبلغ 460 مليار دولار فى العام، وذلك وفقا لدراسة أجرتها شركة "اورومونيتور انترناشيونال" الدولية فى عام 2017.