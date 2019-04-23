video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الإسكندرية" تستعد لافتتاح أقسام للسموم بجميع المستشفيات

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 09:50 م
"صحة الإسكندرية" تستعد لافتتاح أقسام للسموم بجميع المستشفيات محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنشاء أقسام للسموم بجميع المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الأطفال بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة الصحة  بقاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد مع الأطباء أعضاء فريق الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ورؤساء أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة للمديرية ، وبحضور الدكتور ابراهيم الروبى مدير عام الطب العلاجى الدكتور أشرف هريدى مدير إدارة الرعاية العاجلة بالمديرية والدكتور محمد سيف رئيس قسم السموم والحروق بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة بوزارة الصحة.

وناقش الاجتماع إنشاء أقسام للسموم بجميع المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الأطفال بالإسكندرية ، وتدريب أطباء الباطنة والطوارئ والرعاية المركزة على التعامل مع جميع حالات التسمم وذلك بالتعاون مع قسم السموم بكلية الطب وقسم المبيدات الحشرية بكلية الزراعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل تموين الإسكندرية يتفقد استعدادات سوبر ماركت أهلا رمضان

اخبار محافظات

صحة الاسكندرية

مركز السموم

اطفال الاسكندريه




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة