"صحة الإسكندرية" تستعد لافتتاح أقسام للسموم بجميع المستشفيات

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنشاء أقسام للسموم بجميع المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الأطفال بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة الصحة بقاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد مع الأطباء أعضاء فريق الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ورؤساء أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة للمديرية ، وبحضور الدكتور ابراهيم الروبى مدير عام الطب العلاجى الدكتور أشرف هريدى مدير إدارة الرعاية العاجلة بالمديرية والدكتور محمد سيف رئيس قسم السموم والحروق بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة بوزارة الصحة.

وناقش الاجتماع إنشاء أقسام للسموم بجميع المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الأطفال بالإسكندرية ، وتدريب أطباء الباطنة والطوارئ والرعاية المركزة على التعامل مع جميع حالات التسمم وذلك بالتعاون مع قسم السموم بكلية الطب وقسم المبيدات الحشرية بكلية الزراعة.