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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:49 ص
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شركة النظافة الجديدة تتسلم مهامها بمستشفى سوهاج الجامعى لتحسين مستوى الخدمة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:44 ص
شركة النظافة الجديدة تتسلم مهامها بمستشفى سوهاج الجامعى لتحسين مستوى الخدمة مستشفى جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، استلام شركة النظافة الجديدة لمهام عملها داخل المستشفى الجامعى، وذلك للقيام بأعمال النظافة الشاملة من أجل تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة وصعيد مصر.
 
وقال "عزيز"، إن نظافة المستشفى هى أولى خطوات نجاح العمل داخلها، وتحقيقها يساعد علي توفير الراحة النفسية للمريض ومنع انتشار العدوى، مشيراً الي أنه تم التعاقد مع هذه الشركة بتكلفة 18 مليون جنيه سنوياً، وذلك من أجل الحفاظ على بيئة صحية نظيفة طبقاً لمتطلبات الجودة وسلامة المرضي وإجراءات مكافحة العدوى.
 
وأضاف الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى، أن الشركة تضم 400 عامل نظافة، تم توزيعهم على جميع مبانى وأقسام المستشفى بطريقة نسبية، منها أقسام النساء، الطوارئ، الجراحة، مستشفى الأورام، الأقسام الإدارية والقسم المجانى.
 
وقال الدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعى، إن الشركة استلمت مهام عملها بداية من يوم 21 أبريل، مؤكداً أنه تم مراعاة أوجه القصور فى عقود شركات النظافة المبرمة سابقاً، وتلافيها بشكل فنى متخصص، بما يعود بالنفع العام على المستشفى والمترددين عليها.
 
مستشفى جامعة سوهاج (1)
مستشفى جامعة سوهاج

مستشفى جامعة سوهاج (2)
مستشفى جامعة سوهاج

مستشفى جامعة سوهاج (3)
مستشفى جامعة سوهاج

مستشفى جامعة سوهاج (4)
مستشفى جامعة سوهاج

مستشفى جامعة سوهاج (5)
مستشفى جامعة سوهاج 

مستشفى جامعة سوهاج (6)
مستشفى جامعة سوهاج

مستشفى جامعة سوهاج (7)
مستشفى جامعة سوهاج 

مستشفى جامعة سوهاج (8)
مستشفى جامعة سوهاج 

مستشفى جامعة سوهاج (9)
مستشفى جامعة سوهاج

 


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