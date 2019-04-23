سقوط 4 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو وافيون بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

وكان اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " ماجد.م.ا"28 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "هيثم.م.ص"32 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الافيون تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عنتر.ع.ا"36 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته 65 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.س.ب"18 عام طالب مقيم عرايشية مصر بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.