video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط 4 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو وافيون بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 09:46 م
سقوط 4 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو وافيون بقصد الاتجار فى الإسماعيلية حبس
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو والأفيون والاقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان  اللواء عاطف مهران  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كلا من المتهم " ماجد.م.ا"28 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "هيثم.م.ص"32 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الافيون تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عنتر.ع.ا"36 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته 65 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.س.ب"18 عام طالب مقيم عرايشية مصر بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 803 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبارالمحافظات

مخدرات

استروكس

اللواء محمود هندى




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة