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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-4-2019

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:16 م
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-4-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر الريال السعودى، أمام الجنيه المصرى، اليوم، الثلاثاء 23-4-2019، حيث ثبتت العملة السعودية، والذى بلغ السعر خلاله، 4.56 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع، وذلك بحسب أسعار البنك الأهلى المصرى.

فيما جاء سعر الريال السعودى،وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.56 جنيه للشراء

4.6 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.49  جنيه للشراء

4.63  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.54 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.54 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع


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