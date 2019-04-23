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زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب مدينة إيرانية على الحدود مع العراق

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 09:04 ص
زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب مدينة إيرانية على الحدود مع العراق مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
بغداد(أ ش أ)
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أعلنت هيئة الأنواء الجوية بالعراق، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة قصر شيرين الإيرانية على الحدود مع العراق.

وقالت الهيئة ـ فى بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ "إن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم فى قصر شيرين بإيران وشعر بها سكان قضاء خانقين العراقى، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن حدوث أضرار".

يذكر أن العاصمة بغداد ومحافظات أخرى بالعراق شهدت خلال العامين الماضيين عددا من الهزات الأرضية، التى أدت الى أضرار بشرية ومادية.

 


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